Названо число участвовавших в протестах во Франции студентов

В массовых протестах во Франции приняли участие 80 тысяч студентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на студенческий профсоюз Union Etudiante.

Сегодня, 10 сентября, во Франции проходят массовые протесты под лозунгом «Заблокируем все». Всего же по стране ожидается более 700 различных акций, в которых примут участие 100 тысяч человек. Главными требованиями демонстрантов является отставка президента Франции Эммануэля Макрона и прекращение «его социальной и расистской войны».

«80 тысяч молодых участников протестов вышли на улицы 10 сентября по всей Франции! Это историческое событие!» — сообщил Union Etudiante.

Ранее Макрон отверг возможность досрочного ухода в отставку. Он заявил, что исполнит свой мандат до конца — 2027 года.