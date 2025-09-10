Названо число участвовавших в протестах во Франции студентов

Аксинья Кравченко

В массовых протестах во Франции приняли участие 80 тысяч студентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на студенческий профсоюз Union Etudiante.

© Global Look Press

Сегодня, 10 сентября, во Франции проходят массовые протесты под лозунгом «Заблокируем все». Всего же по стране ожидается более 700 различных акций, в которых примут участие 100 тысяч человек. Главными требованиями демонстрантов является отставка президента Франции Эммануэля Макрона и прекращение «его социальной и расистской войны».

«80 тысяч молодых участников протестов вышли на улицы 10 сентября по всей Франции! Это историческое событие!» — сообщил Union Etudiante.

Ранее Макрон отверг возможность досрочного ухода в отставку. Он заявил, что исполнит свой мандат до конца — 2027 года.