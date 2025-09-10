Рубио провел переговоры с главой МИД Китая

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента США.

«Госсекретарь подчеркнул важность открытого и конструктивного взаимодействия по широкому кругу вопросов», — говорится в сообщении Госдепартамента. Известно, что собеседники обсудили ряд глобальных и региональных вопросов, суть которых не уточняется.

Ранее состоялся видеозвонок министра обороны Китая Дун Цзюня и главы Пентагона Пита Хегсета. Темами разговора были Тайвань и обстановка в Южно-Китайском море.