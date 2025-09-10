Украина выразила солидарность Катару

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило солидарность Катару после удара израильской армии по Дохе. Заявление опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

© Газета.Ru

«Выражаем солидарность с правительством и народом Государства Катар и подчеркиваем недопустимость нарушения его суверенитета», — сказано в сообщении.

В министерстве также назвали удар по густонаселенному району Дохи неприемлемым. В ведомстве отметили, что там, в частности, размещаются иностранные дипломатические представительства.

9 сентября в Дохе произошло несколько взрывов. Причиной стал удар израильских военных по штаб-квартире радикальной палестинской группировки ХАМАС, где в тот момент проходила встреча ее руководства.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место ее проведения в офисе не упомянули.

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани заявил, что Доха оставляет за собой право ответить Израилю и не потерпит нарушений своего суверенитета.