Украина осудила Израиль

МИД Украины осудил удар, нанесенный Израилем по столице Катара — городу Дохе. Соответствующее заявление министерство опубликовало в своем Telegram-канале.

«Министерство иностранных дел Украины считает неприемлемым удар, нанесенный 9 сентября по столице Государства Катар — Дохе, по густонаселенному району, где в частности размещаются иностранные дипломатические представительства», — говорится в сообщении.

Представители внешнеполитического ведомства подчеркнули, что удар по территории страны-посредника в мирных переговорах по урегулированию ситуации в Секторе Газа является грубым нарушением международного права. МИД республики также призвал стороны конфликта прекратить насилие и вернуться к диалогу.