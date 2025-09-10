Суд ЕС отказал Абрамовичу в снятии санкций

Европейский суд отказал бизнесмену Роману Абрамовичу в снятии санкций Евросоюза, введенных в отношении него. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление инстанции.

«Суд (первая палата) постановил: 1) отклонить апелляцию. 2) Роман Аркадьевич Абрамович несет собственные расходы, а также расходы Совета ЕС. 3) Европейская комиссия несет собственные расходы», — указано в документе.

С 10 марта 2022 года Абрамович находится под санкциями Великобритании, с 15 марта — того же года под санкциями Евросоюза как «российский олигарх, имеющий давние и близкие связи с Владимиром Путиным». Также против него ввели рестрикции Канада, Австралия, Швейцария, Новая Зеландия и Украина.

В феврале 2025-го Европейский союз изменил формулировку обоснования введенных санкций против Абрамовича.

В прежних санкционных документах утверждалось, что Абрамович извлекал выгоду из связей с «российскими ответственными лицами, причастными к аннексии Крыма или дестабилизации ситуации в Украине», и что он был вовлечен «в экономические секторы, являющиеся важным источником доходов для российской власти». Теперь же первая формулировка была исключена.