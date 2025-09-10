Заседание СБ ООН перенесли на 11 сентября

В Корее подтвердили перенос заседания СБ ООН на фоне атаки Израиля против Катара на 11 сентября.

«Совет Безопасности перенёс сегодняшний экстренный брифинг на тему «Ситуация на Ближнем Востоке» на завтрашнюю вторую половину дня по просьбе Катара», — приводит РИА Новости заявление корейского постпредства.

Ранее премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани назвал атаку Израиля международным терроризмом.

Эмир страны Тамим бен Хамад Аль Тани между тем призвал мировое сообщество взять на себя правовую ответственность для наказания за израильские удары по Дохе.

Американский лидер Дональд Трамп выразил сожаление, что удар Израиля пришёлся по территории Катара.