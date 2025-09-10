У берегов Болгарии нашли фрагмент ракеты

Спасатели обнаружили фрагмент ракеты на одном из черноморских пляжей в Болгарии, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.

© Министерство обороны Болгарии

В ведомстве заметили, что боеприпас был обнаружен во вторник, 9 сентября, специалистами экстренных служб в районе села Синеморец примерно в 50 метрах от берега.

В среду утром на место происшествия прибыли сотрудники полиции и ВМС.

«На месте военнослужащие установили, что металлический предмет представляет собой пусковой двигатель ракеты (полый) размером 1,7 метра в длину и 17 сантиметров в диаметре, не представляющий опасности для транспортировки», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что предмет был доставлен на военно-морскую базу в Бургасе для дальнейшего уничтожения.

Ранее сообщалось, что в июле 2022 года на пляж между болгарскими городами Поморие и Ахелой выбросило обломки ракеты ЗРПК «Панцирь-С».

Обнаружившие хвостовик ракеты туристы немедленно вызвали представителей соответствующих служб.