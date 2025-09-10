Мерц отреагировал на инцидент с беспилотниками в Польше

Организация Североатлантического договора (НАТО) готова к самообороне в связи с инцидентом с беспилотниками над территорией Польши. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает РИА Новости.

© Газета.Ru

По словам канцлера, Совет НАТО провел экстренное заседание по запросу польской стороны для обсуждения действий России. Мерц подчеркнул, что альянс сохраняет готовность к обороне.

«НАТО готова к обороне и будет оставаться таковой», — сказал канцлер ФРГ.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Утром Туск рассказал, что польские военные «применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны».

Трампа проинформировали об инциденте с дронами в Польше

Позднее польский премьер Дональд Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию республики, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

МВД Польши заявило, что в стране якобы были обнаружены семь упавших беспилотных летательных аппаратов и обломки одной ракеты. При этом газета Rzeczpospolita написала, что дронов было не менее 23.