На Украине просят заменить в гимне строку "Ще не вмерла"

Петиция с предложением заменить текст гимна Украины на более оптимистичный и убрать из него слова про смерть и страдания размещена на сайте кабинета министров страны.

"Каждое слово, каждая эмоция - это энергия, формирующая нашу реальность, нашу историю и жизнь. Действующий текст гимна несет в себе программы борьбы, страха, страдания, потери, защиты и боли", - говорится в тексте петиции.

Автор призывает полностью отказаться от стихотворения Павла Чубинского и предлагает текст собственного сочинения, который, по ее мнению, станет "гимном пробуждения, единства, любви, мира и процветания". В частности, вместо первой строки "Еще не погибла Украины и слава и воля" предлагается петь "Процветает Украина - и слава и воля".

Чтобы обращение было рассмотрено, оно должно было набрать 25 тыс. голосов за три месяца. Петиция размещена на сайте 23 июня, на данный момент ее поддержали 9 811 человек. Инициативы изменить украинский гимн на более оптимистичный появляются на Украине нередко. Похожая петиция зарегистрирована на сайте правительства Украины 1 сентября. Ее автор также считает, что текст исторического памфлета "кажется слишком трагическим и пессимистическим для песни, объединяющей нацию", однако свой вариант не предлагает.

Текст гимна Украины в нынешнем виде утвержден законом о государственном гимне от 6 марта 2003 года. За его основу взято первое четверостишие и две строки припева политического памфлета Павла Чубинского 1862 года. При этом его первая строка "Еще не погибла Украина, и слава и воля!" было решено дать в более нейтральной редакции "Еще не погибла Украины и слава и воля".