Сибига попросил Запад сбивать ракеты и дроны над Украиной

Глава МИД Украины Андрей Сибига попросил западные страны сбивать ракеты и дроны над Украиной на фоне инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве Польши. Об этом пишет украинское издание «Новости.LIVE».

«Должна быть четкая, твердая реакция партнеров... Что это означает? Быстрое решение, мы на это рассчитываем, о сбитии воздушных российских объектов над территорией Украины», — призвал министр.

По его словам, Киев обговаривал этот вопрос с властями соседних стран, в том числе Румынии и Польши.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что прошлой ночью было нарушено воздушное пространство страны. Позже он добавил, что дроны, которые сбили ночью над Польшей, якобы являются российскими.

В ответ временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что Варшава не представила доказательств принадлежности России сбитых над своей территорией дронов.