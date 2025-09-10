Президент США Дональд Трамп проинформирован о ситуации с дронами в Польше, рассказал представитель Белого дома. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

В администрации не посчитали нужным раскрыть, какой была реакция американского лидера на сообщение о беспилотниках, заметили журналисты.

Келли Мейер, вашингтонский корреспондент телеканала NewsNation, пояснила, что журналисты пытались получить комментарии у Трампа, но он не стал отвечать на их вопросы.

Фицо заявил о далеко идущих последствиях инцидента с дронами в Польше

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 10 сентября, границу Польши пересекли несколько (от 5 до 10) дронов различных типов. Часть беспилотников была сбита силами ПВО, часть упала на землю после того, как кончилось топливо. Люди и здания при падении дронов не пострадали.

Политики США, Польши, Украины, Франции бездоказательно обвинили в инциденте Россию.

Вместе с тем, заметили военные эксперты, с высокой долей вероятности появление дронов в польском небе произошло в результате провокации со стороны ВСУ — украинские боевики собрали поврежденные БПЛА, отремонтировали их и запустили через границу.

В Минобороны России констатировали, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство выразило готовность провести консультации с польскими коллегами по поводу инцидента.