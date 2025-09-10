Убивший украинскую беженку американец сделал шокирующее признание из тюрьмы

Убивший в Шарлотте (США) 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую Декарлос Браун-старший впервые рассказал о случившемся из тюрьмы. В интервью американской журналистке, убийца заявил, что преступление совершил не он.

По словам Декарлоса Брауна, девушку зарезал «материал», для которого использовали его тело. А у него самого якобы для этого не было никаких причин.

Маск выделит миллион долларов на муралы с убитой в США украинкой

Также преступник заявил, что нужно расследовать, что это был за материал.

Кроме того, убийца заявил, что не выбирал жертву.

«Это они зарезали, вот что случилось. Тот, кто контролировал материал, это он ее зарезал», - заявил подозреваемый в преступлении.

Мать 34-летнего Декарлоса Брауна также ранее рассказала о психическом заболевании сына.

Напомним, ранее президент США До

нальд Трамп потребовал казнить «животное», жестоко убившее украинку в США.