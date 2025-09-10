Король Бахрейна планирует посетить Россию

Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа намерен посетить Россию, чтобы принять участие в российско-арабском саммите в Москве.

Об этом РИА Новости сообщили в посольстве королевства в РФ.

«Его Величество король королевства Бахрейн Хамад Бен Иса Аль Халифа пять раз посещал Россию в статусе короля Бахрейна: впервые в 2008 году и последний раз в мае 2024 года. Его Величество планирует прибыть в РФ со своим шестым визитом в октябре 2025 года, чтобы принять участие в саммите», — сказали в посольстве.

Первый российско-арабский саммит пройдет в Москве 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских государства Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, которые входят в Лигу арабских государств.

10 сентября стало известно, что президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа возглавит национальную делегацию на первом российско-арабском саммите в Москве.