Пашинян раскрыл одну из тем диалога с Путиным

На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с российским президентом Владимиром Путиным возможность углубления отношений между странами в результате заключенных соглашений с Азербайджаном.

Об этом заявил сам глава правительства Армении, передает ТАСС.