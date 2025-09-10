Пашинян раскрыл одну из тем диалога с Путиным
На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с российским президентом Владимиром Путиным возможность углубления отношений между странами в результате заключенных соглашений с Азербайджаном.
Об этом заявил сам глава правительства Армении, передает ТАСС.
«Что дают договоренности, достигнутые в Вашингтоне, в контексте армяно-российских и армяно-иранских отношений? Дают возможность углублять эти отношения. Я хочу прямо сказать, что и в телефонном разговоре, и при встрече с президентом РФ, и в ходе встречи с президентом Ирана (…) мы говорили о тех возможностях, которые открываются для углубления наших отношений», — подчеркнул он.