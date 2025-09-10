Стало известно о провокациях Киева с дронами в Польше

Украинская власть могла устроить провокацию с дронами в Польше. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает ТАСС.

«У меня есть стопроцентная убежденность, что это не могут быть специально направленные российские беспилотники на Польшу. Потому что Россия максимально не заинтересована в этой провокации», — отметил он.

По словам экс-премьера Украины, в Киеве создан террористический режим, представители которого специализируются на лжи, обмане и провокациях. По его мнению, НАТО не уточняет страну-изготовителя дронов из-за того, что в альянсе нет стопроцентной уверенности в том, что это российские беспилотники.

Ранее 10 сентября польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что прошедшей ночью было нарушено воздушное пространство Польши. Он сообщил, что Варшава попросит НАТО о применении статьи 4 Устава альянса после инцидента с дронами.