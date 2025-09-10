Два человека пострадали при нападении на лицей на юге Франции

Два человека пострадали в результате вооруженного ножом нападения на лицей на юге Франции, в коммуне Антибе. Об этом в среду, 10 сентября, сообщила газета Nice Matin.

Пострадавшими стали 16-летний ученик и 52-летний преподаватель данного учебного заведения. Сообщается, что один из них получил серьезные травмы.

По предварительным данным правоохранительных органов, нападавшим оказался бывший ученик лицея. В настоящее время проводится дальнейшее расследование для уточнения деталей, передает издание.

Ранее в канадской провинции Манитоба в результате нападения с холодным оружием один человек погиб, восемь получили ранения и были доставлены в больницу. Отмечается, что подозреваемый в нападении также мертв.

Савеловский районный суд 4 сентября отправил под арест на два месяца жителя столицы, который 1 сентября напал с ножом на бывшую жену и ее нового возлюбленного. В результате происшествия женщина скончалась, а пострадавшего госпитализировали. Нападение произошло в квартире жилого дома на улице Нижней Масловке.