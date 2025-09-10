Фицо заявил о далеко идущих последствиях инцидента с дронами в Польше
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что инцидент с дронами в Польше может привести к серьезным последствиям. С таким заявлением он выступил на своей странице в соцсети Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемым инцидент с дронами в Польше. По его словам, западные союзники «не пойдут на компромисс в вопросах безопасности».