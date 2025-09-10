Из тюрем Непала сбежали свыше 13,5 тыс. заключенных

Свыше 13,5 тысяч заключенных сбежали из тюрем во время антиправительственных беспорядков в Непале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на индийское СМИ.

Напомним, что в конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных соцсетей, не зарегистрированных в Министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Данная мера привела к массовым протестам молодежи, которую назвали «Революцией поколения Z». В результате беспорядков погибли 22 человека, еще сотни получили ранения. Через время власти Непала решили снять запрет, но протесты не прекратились, поскольку демонстранты требовали отставки премьер-министра страны Шарму Оли. После поджога его резиденции, центрального офиса правящей партии «Непальский конгресс» и здания парламента он подал в отставку. В настоящее время контроль обеспечения порядков в стране взяли на себя ВС Непала.

«Около 13 572 заключенных сбежали из тюрем по всей стране в ходе инцидентов с побегами», — сообщили индийские СМИ.

При этом еще днем указывалось, что из непальских тюрем сбежали около 7 557 заключенных. В настоящее время всех преступников ищут.