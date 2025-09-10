Глава Пентагона высказался о возможном конфликте с Китаем

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не стремятся к конфликту с Китаем. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время разговора с министром обороны Китая Дун Цзюнем. По словам Хегсета, США не стремятся к конфликту с Пекином, а также не хотят смены режима в Китае.

«Хегсет ясно дал понять, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Китаем и не добиваются смены режима или удушения КНР», — рассказал официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

При этом, глава Пентагона все же дал понять своему собеседнику, что у США есть «жизненно важные» интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, Белый дом настроен решительно из отстаивать. Отмечается, что оба министра договорились продолжить обсуждения.

