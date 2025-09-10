Принц Гарри пошутил о своей лысине

Принц Гарри, сын короля Великобритании, пошутил о своей лысине во время посещения церемонии награждения благотворительного детского фонда WellChild Awards в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

На мероприятии он пообщался с 17-летним Декланом Битмидом, который почти лишен зрения. Принц в шутку раскритиковал собственную внешность, доказывая Битмиду, что смотреть на него было бы неприятно.

«Я лысый, рыжий, и хуже того — у меня рыжая борода. Просто фу», — сказал он.

Принц также поучаствовал в битве на воздушных шарах с 9-летней Гвен Фостер.

Визит Гарри в Великобританию омрачен продолжающимся разладом с королевской семьей. В день третьей годовщины смерти королевы Елизаветы II принц находился всего в 11 километрах от брата Уильяма в Беркшире, но их встреча так и не состоялась. Гарри в одиночестве возложил венок к могиле бабушки в Виндзоре.

В своей речи на церемонии WellChild Awards Гарри назвал детей-лауреатов «маяком надежды и вдохновения», призвав их «продолжать бороться и улыбаться». Источники, близкие к принцу, сообщают, что он хочет «сосредоточиться на позитиве, избегая залов суда и занимаясь тем, что ему нравится», в рамках усилий по нормализации отношений с королевской семьей и британской общественностью.

Ранее сообщалось, что, по словам бывшего сотрудника дворца, Карл III был бы рад увидеть детей вместе. Против выступает принц Уильям, который остается врагом самой идеи примирения.