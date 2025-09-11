В США изучают новые санкции против РФ на фоне ЧП в Польше

В Конгрессе США планируют предпринять дальнейшие действия в отношении законопроекта, предусматривающего новые санкции против России на фоне ЧП в Польше.

«Я бы сказал, что сейчас идёт много обсуждений на тему того, что нам нужно действовать», — приводит РИА Новости слова лидера республиканского большинства в верхней палате американского парламента Джона Тьюна.

О том, приняли ли окончательное решение в Конгрессе, он не сказал. По его словам, интерес к новым санкциям усилился на фоне недавних сообщений.

В МО России ранее высказались о дальности якобы попавших в Польшу БПЛА.

Временный поверенный России заявил, что БПЛА влетели в Польшу со стороны Украины.

По данным CNN, спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог ехал в Польшу в момент ЧП с беспилотниками.