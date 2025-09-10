Пока вы не уснули: последствия инцидента с БПЛА в Польше и фон дер Ляйен об «альянсе дронов»

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Фицо заявил о далеко идущих последствиях инцидента с дронами в Польше

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что инцидент с дронами в Польше может привести к серьезным последствиям. С таким заявлением он выступил на своей странице в соцсети Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Нарушение воздушного пространства суверенной Польши, нашего соседа и партнера по Евросоюзу и НАТО, является серьезным инцидентом, который может привести к далеко идущим последствиям», — написал глава правительства.

Фон дер Ляйен объявила о создании «альянса дронов» с Украиной

© Global look

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила в Европарламенте с докладом по состоянию дел в Евросоюзе.

Она сообщила, что ЕС вступит в «альянс дронов» с Украиной.

«Я могу объявить, что Европа выделит €6 млрд из кредита ERA (кредит под залог замороженных активов Российской Федерации) и вступит в альянс дронов с Украиной», — поделилась подробностями глава ЕК.

Польша захотела применить одну статью договора НАТО после инцидента с дронами

© Neil Milton/Zuma/TACC

Польша попросила НАТО применить 4-ю статью Североатлантического договора в связи с нарушением беспилотниками воздушного пространства республики.

Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

"Консультации союзников, о которых я уже упоминал, принимают в эту минуту характер формальной заявки на применение статьи 4 [Договора о НАТО]", - рассказал Туск в Сейме (нижней палате польского парламента), трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.

Зеленский сделал дерзкое заявление по поводу ударных дронов в Польше

© Jakub Kaczmarczyk/EPA/TACC

Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление по поводу обнаружения на территории Польши беспилотников. По словам украинского лидера, это якобы было «вторжение российских ударных дронов». Об этом он высказался в своем телеграм-канале в среду, 10 сентября. При этом никаких доказательств своих слов политик не привел.

По словам Зеленского, пока известно о 8 дронах, а факты якобы говорят о «неслучайности такого движения».

В Кремле ответили на вопрос о контактах с Польшей

Российская сторона не получала запросов на контакты со стороны Польши. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, поступали ли в Кремль запросы на контакты от руководства Польши.

«Нет, насколько мне известно», — заявил Песков.

Орбан прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше

© Imago/TACC

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что инцидент с беспилотниками доказывает необходимость скорейшего урегулирования украинского конфликта.

Орбан заявил, что политика Венгрии по соответствующему вопросу "разумна и рациональна", а также заявил о солидарности с Польшей.

Пугачева ответила на вопрос о предательстве Родины

Народная артистка СССР Алла Пугачева в интервью журналистке Катерине Гордеевой* (признана в РФ иностранным агентом) ответила на вопрос о предательстве Родины. Интервью с 76-летней певицей опубликовано на YouTube.

По словам Пугачевой, ее действительно называют предателем России, однако себя она предателем не считает и не считает, что «бежала» из страны, как о ней иногда пишут.

Раскрыта ситуация с детьми мигрантов в российских школах

Почти 90 процентов детей мигрантов не допустят в российские школы. Ситуацию с несовершеннолетними иностранными гражданами в школах страны раскрыли в пресс-службе Рособрнадзора.

Как рассказали в ведомстве, число детей иностранцев, которых не смогут зачислить в школы, превышает 87 процентов. Всего с апреля по август мигранты подали документы на зачисление 23616 детей, однако полный комплект был предоставлен лишь на 8223 несовершеннолетних.

Военблогер Алехин прокомментировал нашумевшее видео

Курский блогер Роман Алехин назвал пустышкой телефонный номер человека со скандального видео, на котором обсуждаются условия помощи военным, пишет РИА Новости.

По данным агентства, во вторник, 9 сентября, ряд Telegram-каналов опубликовал видеозапись, на которой мужчина, похожий на Алехина, общается с неизвестным бизнесменом на финансовые темы.

Толпа российских подростков жестоко избила сына погибшего участника СВО

Подростки толпой напали в Челябинске на 16-летнего сына погибшего участника СВО, избили парня и потребовали от него денег. Об этом сообщила мать мальчика в беседе с 74.ru.

Женщина заявила, что группа молодых людей днем 6 сентября увязалась за подростком, когда тот шел по улице. Они стали требовать деньги, а затем толпой избивать мальчика. После этого приказали принести деньги 9 сентября, для начала 5000 рублей.

