Европейцы обрушились на главу евродипломатии Каю Каллас из-за нападок на Россию. Об этом сообщает «ИноСМИ».

© RONALD WITTEK/EPA/TACC

Ранее Каллас в соцсети X призвала «усилить поддержку Украины» и «увеличить издержки для Москвы» после инцидента с дронами в Польше. Она обвинила в произошедшем Россию, заявив, что беспилотники попали на польскую территорию якобы преднамеренно.

Комментаторы в X не разделили заявлений Каллас. Например, Mariyan Raynov порадовался тому, что дипломата никто не воспринимает всерьез, и посоветовал политику «поучиться дипломатии».

«Каллас — просто посмешище. Она вроде как является главным дипломатом в ЕС??? Ее нужно поставить во главе "Министерства по разжиганию войны". Катись обратно в свою крохотную страну и перестань вредить Европе», — написал пользователь под ником Carlo.

Пользователь groovejet призвал Каллас «прекратить нацистские разговоры», а Mcf 4776 отметил, что НАТО просто хочет войны.

«Им больше нечем заняться, кроме как убивать людей и снова загонять их в долги. Таким образом, они компенсируют свои расходы», — отметил комментатор.

Пользователь под ником I Stand With Hungary согласился, что инцидент был преднамеренным, а не случайным, однако устроили его украинцы. Он отметил, что именно Киев хочет втянуть всех в конфликт.