Постпред США при НАТО высказался об инциденте с дронами в Польше

США готовы защищать каждый дюйм территории НАТО.

Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер после инцидента с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Польше на своей странице в социальной сети X, цитату приводит РИА Новости.

«Мы поддерживаем наших союзников по НАТО в свете этих нарушений воздушного пространства и будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — написал он.

Пресс-секретарь правительства страны Адам Шлапка заявил, что Североатлантический альянс применил статью 4 Устава НАТО из-за инцидента с влетевшими в воздушное пространство Польши дронами. Статья 4 Устава НАТО предполагает проведение консультаций друг с другом в том случае, если территориальная целостность одной из стран участниц была нарушена.

Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было якобы нарушено воздушное пространство страны. Он заявил, что дроны, залетевшие на территорию республики, якобы являются российскими, однако не привел никаких доказательств.