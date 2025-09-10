Раскрыта истинная причина массовых протестов во Франции

Массовые протесты под лозунгом «Заблокируем все» охватили Францию из-за недовольства мерами жесткой экономии. Демонстранты перекрывают дороги, жгут костры и вступают в стычки с полицией, сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

В Париже протестующие начали перекрывать дороги, в Лилле заблокировали кольцевую автодорогу, в Бресте и Марселе также прошли акции. В Ренне произошли столкновения с полицией, а в Тулузе и Лионе демонстранты возводили баррикады.

Власти ожидают более 700 акций с участием 100 тысяч человек. Протестующие, включая бывших «желтых жилетов», выражают недовольство законопроектом о бюджете на 2026 год, который предполагает экономию 43,8 миллиарда евро, отказ от индексации пенсий и социальных выплат, а также сокращение рабочих праздничных дней.

В июле премьер-министр Франции Франсуа Байру, подавший накануне прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону, представил законопроект о бюджете на 2026 год, предполагающий экономию 43,8 млрд евро.

Власти решили не индексировать пенсии и социальные выплаты, а также сократить бюджеты всех министерств, кроме минобороны, которое получит дополнительные 3,5 млрд евро. Байру призвал французов работать больше, предложив сделать два праздничных дня рабочими. Эти меры вызвали сильное недовольство среди населения.