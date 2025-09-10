Фон дер Ляйен объявила о создании «альянса дронов» с Украиной

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила в Европарламенте с докладом по состоянию дел в Евросоюзе.

© Московский Комсомолец

Она сообщила, что ЕС вступит в «альянс дронов» с Украиной.

«Я могу объявить, что Европа выделит €6 млрд из кредита ERA (кредит под залог замороженных активов Российской Федерации) и вступит в альянс дронов с Украиной», — поделилась подробностями глава ЕК.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа ведет борьбу за свободу и возможности «самим определять свою судьбу».

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента с докладом по состоянию дел в Европейском союзе (ЕС) заявила, что кадры со встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа было "нелегко переварить".

Фон дер Ляйен поставили на место после нового заявления

На прошлой неделе канцлер ФРГ Фридрих Мерц говорил о том, что Европа в настоящее время не играет в мире той роли, которую хотела бы. Глава немецкого правительства указал на ограниченную возможность действий Европы и европейской части Североатлантического альянса, в частности, в вопросе урегулирования украинского конфликта.