Фон дер Ляйен объявила о создании «альянса дронов» с Украиной
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила в Европарламенте с докладом по состоянию дел в Евросоюзе.
Она сообщила, что ЕС вступит в «альянс дронов» с Украиной.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа ведет борьбу за свободу и возможности «самим определять свою судьбу».
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента с докладом по состоянию дел в Европейском союзе (ЕС) заявила, что кадры со встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа было "нелегко переварить".
На прошлой неделе канцлер ФРГ Фридрих Мерц говорил о том, что Европа в настоящее время не играет в мире той роли, которую хотела бы. Глава немецкого правительства указал на ограниченную возможность действий Европы и европейской части Североатлантического альянса, в частности, в вопросе урегулирования украинского конфликта.