На Украине дали совет Зеленскому

Владимиру Зеленскому придется думать о своей безопасности, а не переизбрании, если будут опубликованы записи, сделанные в квартире приближенного к нему совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. К такому выводу пришло издание «Украинская правда», пишет РИА Новости.

Украинские СМИ ранее сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) прослушивали разговоры Миндича по адресу, где Зеленский праздновал свой день рождения пять лет назад. Утверждалось, что на записях может быть и сам Зеленский.

По информации украинского издания, содержимое пленок не разглашается. Но офис Зеленского пытается выяснить, какие именно разговоры записаны и кто является их участниками, так как в квартире Миндича регулярно бывали высокопоставленные представители властных структур.

«Если пленки - правда, то нужно думать не о переизбрании Зеленского, а о гарантиях безопасности», - подчеркнул осведомленный источник.

Ранее стало известно, что Миндич может стать подозреваемым по делу о коррупции. Именно с его именем СМИ связывали противодействие Зеленского с антикоррупционным органам, которое привело к скандалу. Зеленский подписал законопроект, который ограничивает деятельность НАБУ и САП, что привело к акциям протеста на Украине и резкому недовольству на Западе.