Украинские беженцы в США получили неожиданный отпор, пытаясь наказать россиянина

Российский эмигрант в США наказал на деньги русофобов, которые после начала спецоперации уволили его из-за жалоб украинских беженцев. Об этом сообщает «Царьград».

Не хотел переезжать

23-летний Валерий Ульянов до 8 лет жил в родном Ростове-на-Дону. После семья перебралась в Москву, где он прожил еще 7 лет. Однако в 2017 году, когда парню было 15 лет, его мама оформила туристическую визу, съездила в США и получила приглашение на работу от ювелирной компании в Лос-Анджелесе.

«Она прилетела обратно и сказала: "Мне не понравилось, но есть вариант там "подняться". Мы переезжаем в Калифорнию". Я не хотел ехать, мне нравилась моя школа в Москве, но меня "зарядили" родители. Говорили, что в Америке будет классно, я найду кучу друзей, буду кататься на скейте и встречаться с чирлидершами. Но все было совсем не так», — признался Валерий.

Подросток не понимал, зачем летит в США — его волновали вопросы, где он будет жить и учиться. Не было даже примерного плана, кроме гарантированной работы матери. В Калифорнии семью первым делом встретили не солнце, море и пальмы, а «омерзительный смрад».

«Ты выходишь из аэропорта — и первое, что тебе в нос впивается, это стойкий запах не то старости, не то сырости, не то мочи. Второй запах, который ты чувствуешь, это марихуана. Но на тот момент ты не знаешь, что это она. И третье — бомжи. Куча бомжей и наркоманов», — шутит Ульянов.

Спустя полгода после переезда подросток пошел в частную школу в Беверли Хиллз. Жители района могли бесплатно там заниматься. По словам Валерия, это единственный район в Лос-Анджелесе, где не страшно ночью выходить на улице — хотя так было лишь на момент переезда.

«Раньше здесь работал единственный круглосуточный магазин, да и тот закрыли. Теперь вообще вся улица практически закрыта, все разъехались, бизнес встал — вот вам и "первая" экономика мира», — заявил Ульянов.

После окончания американской школы молодой человек продолжил учебу в Университете Южной Калифорнии. В 20 лет он устроился на полставки в кафе — работал после колледжа. Кроме того, парень вел свой видеоблог. Все это требовалось, чтобы помогать семье деньгами.

«Все русские "не люди"»

До 2022 года в коллективе кафе, где трудились и украинцы, и армяне, и итальянцы, были хорошие отношения. Коллеги могли поделиться чем-то друг с другом, обсудить что-то или посмеяться. Однако все изменилось с началом спецоперации на Украине.

«Тему политики и религии я на рабочем месте никогда не поднимал, в Америке так не принято, а живу я тут с подросткового возраста. Но у моего старшего менеджера из Одессы потекла крыша, и она стала рассказывать, что все русские "не люди", "нация террористов" и все в таком духе. Все хорошие отношения с ней закончились в тот момент, когда я ей прямо сказал, что не собираюсь это всё слушать и вообще с такой позицией в Америке людям делать нечего», — рассказал Ульянов.

Вскоре одесситка пригласила на работу украинских беженцев, которых пришлось стажировать Валерию. Сперва их хотели уволить из-за незнания английского, однако парень встал на их защиту — ему было жалко украинцев, которые уехали из дома не по своей воле. Россиянину повысили зарплату и должность до младшего менеджера, однако на работе приходилось проводить по шесть дней в неделю.

«Это позволило мне затыкать зигометные потуги беженцев. Но, как говорится, свинья всегда грязь найдет. Только один парень из Харькова был нормальный, потому что родился и вырос в Донецке, покуда остальные "невзначай" выдавали неонацистские комментарии в сторону русских, да и не только», — рассказал Валерий.

Расплата за оскорбления

За три года работы молодой человек взял лишь один отпуск, во время которого он решил поехать в Россию. Коллеги-украинцы, узнав об этом, решили выжить Ульянова с работы и нажаловались начальнику — итальянцу, занимающему проукраинскую позицию. По возвращении в США Валерию перестали давать смены и отвечать на вопросы, игнорировали сообщения.

Официального извещения об увольнении Валерий так и не получил. Узнал он об этом со стороны — с ним связалась одна из постоянных клиенток, которая рассказала, что украинские беженцы в разговоре с ней хвастались тем, как «выдавили русского».

«Мне практически ничего не стоило набрать пять свидетелей со стороны, один из которых был близким другом старшего менеджера и знал такие вещи, за которые всем им светила уголовка. Среди прочих», — рассказал россиянин.

Молодой человек собрал свидетельские показания, нашел русскоязычных адвокатов и те добились расплаты за каждое оскорбление. Ответчики пошли на попятную и решили все чуть ли не в зале суда, выплатив компенсацию, которую сам Валерий называет репарациями. Общий иск был «шестизначный» в долларах, однако конечная выплата была пятизначной. Лично Ульянову заплатили столько, что хватило бы на новый автомобиль, а общая сумма с покрытием его адвокатов оказалась настолько огромной, что бизнес ответчика встал на грань банкротства.

Хозяин кафе просил адвоката сократить сумму выплат, поскольку страховая выплатила лишь часть от всего иска. Остальное заплатил проукраинский итальянец, а беженцев оштрафовали. В итоге двух из них уволили, а последняя, старший менеджер, стала на работе в позицию раба.

Ездить в Россию Ульянов не перестал — наоборот, даже проводил больше времени на Родине и восстановил гражданство. Последний раз Валерий прожил в Москве почти полгода и вернулся в Америку в июне 2025-го, чтобы продолжить обучение в местном колледже.

Параллельно с этим Валерий продолжает делать видеообзоры, став в своем сегменте одним из самых крупных блогеров. Вырученные «репарации» он вложил в дело — выпустил патриотичный мерч с двуглавым орлом, который мгновенно разлетается среди покупателей.