Киев может воспользоваться западными гарантиями безопасности для втягивания стран НАТО в конфликт, пишет Il Fatto Quotidiano (FQ).

"Гарантии безопасности от НАТО для Украины позволят Киеву возобновить конфликт, выдумав тысячу провокаций и предлогов и втянув в него все или некоторые из стран альянса", — поделилась своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, обеспечить надежный мир на Украине возможно только совместными усилиями Европы с государствами-членами БРИКС.

На прошлой неделе в Париже прошла встреча участников «коалиции желающих» под председательством британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил, что 26 государств обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения боевых действий. Макрон также проинформировал, что "коалиция желающих" скоро приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для бывшей советской республики.