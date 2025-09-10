Эксперт объяснил странное поведение Трампа

Частая смена риторики президентом США Дональдом Трампом является частью его стратегии, направленной на удержание власти, а не следствием психических отклонений. Об этом заявил News.ru психиатр, кандидат медицинских наук Василий Шуров.

По его словам, Трамп любит быть в центре внимания и эпатировать публику и в политике использует провокационные методы.

«Большинство людей это поняли и говорят: «Трамп всегда откатит назад». Он может угрожать кому угодно и чем угодно, но потом быстро сворачивает свою риторику, особенно если человек не поддается на провокации. Психических расстройств у него нет, а желание быть в инфополе возникает постоянно», — пояснил Шуров.

При этом он отметил, что у Трампа наблюдается возрастное снижение памяти, и он может путаться, «но на самом деле это очень продуманная политика по максимизации власти».

Ранее президент США Дональд Трамп перепутал главу России Владимира Путина и Владимира Зеленского, когда анонсировал телефонные переговоры. Он заявил о звонке Путину, но позже все же позвонил именно Зеленскому.