Жена экс-премьера Непала, которую объявили погибшей, оказалась жива

Жена бывшего премьер-министра Непала Джалы Натха Кханала выжила, однако находится в критическом состоянии. Об этом в среду, 10 сентября, сообщило руководство больницы, в которую ее положили.

Во вторник, 9 сентября, в местных СМИ распространилась информация о том, что женщина погибла — причиной якобы стало нападение участников беспорядков на резиденцию экс-премьера.

Позже издание Khabarhub опровергло данную информацию. На данный момент супруга политика находится в отделении интенсивной терапии.

Ранее сообщалось, что участники протеста напали на бывшего премьер-министра страны Шера Бахадура Деуба и его супругу. На кадрах с места происшествия видно, как политик истекает кровью, его несут под руки. Позже появились сообщения о том, что президент Непала Рам Чандра Паудел подал в отставку на фоне напряженности в стране.

В Непале власти отменили запрет на социальные сети и мессенджеры, введенный в начале сентября. Блокировка более 20 платформ была снята спустя сутки после масштабных протестов. Чем пришлось пожертвовать местным жителям ради отмены блокировок — в материале «Вечерней Москвы».