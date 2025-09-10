Президент США Дональд Трамп ничего не ответил журналистам о беспилотниках, упавших в Польше.

Об этом сообщает газета Financial Times.

«В Вашингтоне Трампа спросили о сообщениях о российских беспилотниках над Польшей, но он не ответил журналистам», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, пишет FT, Белый дом и госдепартамент США не ответили на запрос газеты о комментарии по инциденту в Польше.

В среду премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне инцидента с БПЛА отметил, что перспектива военного конфликта «ближе, чем когда-либо со времен Второй мировой войны».

По его словам, этой ночью воздушное пространство страны было нарушено большим количеством беспилотников. Он утверждает, что БПЛА принадлежат РФ. Те дроны, которые представляли непосредственную угрозу, были сбиты, добавил премьер.

