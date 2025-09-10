Ситуация все хуже: почти треть старшеклассников США не умеют читать

32% старшеклассников в США не умеют читать на базовом уровне. Это худший результат за последние 30 лет, сообщает Telegram-канал «Абзац» со ссылкой на отчет Национальной оценки образовательного прогресса (NAEP).

Как отмечается, указанная доля учащихся 12-го класса показали результат ниже базового уровня (NAEP Basic), что на 2 процентных пункта выше, чем в 2019 году, и на 12 процентных пунктов выше, чем в 1992 году.

«Кроме того, 45% старшеклассников не обладают базовыми знаниями в математике, а 38% восьмиклассников отстают по естественным наукам», — говорится в публикации.

Ранее начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев в интервью Сиб.фм заявил, что в Новосибирске около 2000 школьников не справились с итоговой аттестацией в 2025 году, что на треть меньше показателя предыдущего года.

Экзамены в формате ЕГЭ и ОГЭ в этом году сдавали около 31 500 учащихся. Из них 10 011 выпускников одиннадцатых классов и 21 485 — девятых.