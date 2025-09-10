США совершили катастрофическую ошибку в отношении России, сообщает РИА Новости. На Западе говорят, что страна уже на грани развала или готова захватить мир, пишут авторы.

Министр финансов США Стивен Мнучин пригрозил России «жесткими мерами» совместно с европейцами, несмотря на заявления о готовности Украины к мирным переговорам. Британское издание The Telegraph утверждает, что Россия готовится к вторжению в Северную Скандинавию и Балтию после завершения конфликта на Украине.

Эксперты считают, что российская экономика выдержала давление санкций, а ВВП вырос выше четырех процентов. В материале Foreign Affairs предлагается сосредоточиться на дипломатии, а в статье Responsible Statecraft говорится, что переговоры с Россией по Украине возможны, указывает РИА Новости.

Washington Examiner отмечает, что президент РФ Владимир Путин не представляет угрозы для США, и призывает к «великой перезагрузке» между странами. На Западе все громче звучат призывы к пересмотру политики в отношении России. Насколько разделяет эту точку зрения руководство США, станет ясно в ближайшее время, подчеркивается в статье.

Экс-сотрудник Госдепа США рассказал об ошибке Трампа на встрече с Путиным

Ранее издание Euractiv сообщало, что Париж и Берлин предлагают Брюсселю ввести санкции против иностранных финансовых учреждений, связанных с СПФС — российским аналогом SWIFT.