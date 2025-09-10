Журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) подверг критике слова председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о борьбе Европейского союза "за свободу".

© Московский Комсомолец

«Европа находится в состоянии борьбы, борьбы против собственного народа. Борьбы за подавление его демократической воли, кражу его налогов для финансирования войны и подавление его права на несогласие», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа ведет борьбу за свободу и возможности «самим определять свою судьбу».

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента с докладом по состоянию дел в Европейском союзе (ЕС) заявила, что кадры со встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа было "нелегко переварить".

Фон дер Ляйен раскрыла реакцию на встречу Путина и Трампа на Аляске

На прошлой неделе канцлер ФРГ Фридрих Мерц говорил о том, что Европа в настоящее время не играет в мире той роли, которую хотела бы. Глава немецкого правительства указал на ограниченную возможность действий Европы и европейской части Североатлантического альянса, в частности, в вопросе урегулирования украинского конфликта.