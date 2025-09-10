WP: Катар «в шоке» от предательства США и Израиля

Катар «в шоке» от предательства США и Израиля, обещавших не бить по ХАМАС на его земле. Об этом в среду, 10 сентября, пишет The Washington Post.

Авторы материала отмечают, что удар Израиля по Дохе лишил Катар роли посредника, которую он выполнял в процессе урегулирования конфликта в секторе Газа, а также «самого надежного канала связи с лидерами ХАМАС в анклаве».

— В прошлом месяце Израиль и США пообещали властям Катара, что представители ХАМАС не будут подвергаться нападениям на их территории, — пишет WP.

Днем 9 сентября в Дохе раздалась серия взрывов, в небе над городом появились столбы дыма. Город был атакован во время встречи представителей движения ХАМАС, на которой обсуждали предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа. Один из лидеров группировки, его главный переговорщик Халиль аль-Хайя скончался во время инцидента.

Позже премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани заявил, что Катар оставляет за собой право на ответные действия против Израиля в случае удара по Дохе.