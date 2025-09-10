Варшава, оказав Киеву «колоссальную помощь», не получила за это никакой благодарности от украинской стороны. Такое мнение высказал European Conservative польский журналист Лукаш Важеха.

По его словам, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о социальных выплатах неработающим украинцам по нескольким причинам, как экономическим, так и эмоциональным, и получил поддержку в польском обществе.

«Первый [аргумент], более эмоциональный, подчеркивает поразительное отсутствие благодарности со стороны Украины и украинцев. Второй, более прагматичный, основан на том, что мы просто не можем позволить себе спонсировать безработных (…). Оба аргумента объединяет убеждение, что наша страна сделала очень многое, но получила от украинской стороны крайне мало», - подчеркнул Лукаш Важеха.

Он напомнил, что каждый поляк ощутил на себе цену «колоссальной помощи», которую Польша оказывала Украине и украинцам с самого начала конфликта.

Ранее польские СМИ отмечали, что после начала российской спецоперации с Украины в Польшу хлынул поток беженцев, а также резко выросло количество преступлений, в том числе контрабанды оружия, транспортных средств и наркотиков.