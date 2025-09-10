Трампа раскритиковали за ужин в фешенебельном ресторане во время протестов

Президент США Дональд Трамп совершил короткую пешую прогулку от Белого дома до фешенебельного ресторана, чтобы продемонстрировать успех своих мер по борьбе с преступностью в Вашингтоне. Но американцы не оценили такого жестка: его выход был омрачен акцией протеста с резкими сравнениями с Гитлером.

Президент США Дональд Трамп предпринял символический шаг, покинув территорию Белого дома и пройдя пешком около 160 метров до ресторана. Отмечается, что Трамп позволил себе такую прогулку впервые с момента возвращения в Белый дом в январе.

Целью визита считается демонстрация эффективности федеральных мер по борьбе с преступностью в столице, которые, по словам Трампа, превратили Вашингтон из «одного из самых опасных городов» в безопасное место. Однако почти сразу же его ожидал жёсткий приём: группа протестующих встретила его криками «Освободите Вашингтон», «Освободите Палестину» и провокационным сравнением — «Трамп — Гитлер нашего времени».

Для Трампа, который редко появляется в публичных пространствах вне своих резиденций или закрытых клубов, эта прогулка стала смелым жестом. В последнее время он стал чаще выходить в свет. Напомним, что он посетил финал US Open в Нью-Йорке, где был встречен смешанной реакцией, а также запланировал визит на матч «Нью-Йорк Янкиз» в годовщину 11 сентября.

Однако вашингтонский ужин оказался в центре скандала. К президенту присоединились вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и другие высокопоставленные лица. По словам пресс-секретаря Каролин Ливитт, они наслаждались крабами, стейками и десертом в «феноменальной» атмосфере, пока за стенами ресторана кипели протесты.

Несмотря на то что уровень преступности в Вашингтоне уже снижался, президент направил в город Национальную гвардию и объявил чрезвычайное положение. Белый дом активно рассказывает про количество арестов, однако многие из них связаны с мелкими правонарушениями, а прокуратура столкнулась с трудностями в доказательстве обвинений, что привело к закрытию или смягчению дел.