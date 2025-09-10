Макрона назвали «ходячим мертвецом»
Профессор Венского университета Ральф Шелльхаммер прокомментировал политический кризис во Франции, назвав президента страны Эммануэля Макрона «ходячим мертвецом». Комментарий эксперта опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
По мнению Шелльхаммера, Макрон и политики из его команды «будут цепляться за власть столько, сколько смогут». Эксперт считает, что Макрон не допустит к власти никого, кто мог бы принести настоящие перемены.
«У Макрона рейтинг одобрения около 15 процентов, так что в политическом смысле он - ходячий мертвец», - подчеркнул Шелльхаммер.
В сентябре Национальное собрание Франции вынесло вотум недоверия премьеру страны Франсуа Байру. Макрон принял отставку правительства и назначил новым премьером своего соратника Себастьена Лекорню, занимавшего пост министра обороны.
Байру ранее представил крайне непопулярный план по сокращению бюджета на 43,8 миллиарда евро, направленный на снижение госдолга Франции и борьбу с высоким дефицитом. Он предложил сократить тысячи рабочих мест в госслужбах, урезать расходы на здравоохранение на пять миллиардов евро, заморозить зарплаты некоторых чиновников, а также социальные выплаты, включая пенсии, которые обычно ежегодно индексируются с учетом инфляции.
Макрон поставил антирекорд: Франция на грани революции
Также бюджет Байру предполагал отмену двух главных государственных праздников - Пасхального понедельника и 8 мая. Новому премьеру предстоит столкнуться со столь же неподатливым парламентом, противящимся сокращению бюджета. При этом у Франции огромный бюджетный дефицит (ожидается, что в этом году он составит 5,4 процента от ВВП) и госдолг в размере 3,3 триллиона евро.