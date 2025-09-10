Профессор Венского университета Ральф Шелльхаммер прокомментировал политический кризис во Франции, назвав президента страны Эммануэля Макрона «ходячим мертвецом». Комментарий эксперта опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

По мнению Шелльхаммера, Макрон и политики из его команды «будут цепляться за власть столько, сколько смогут». Эксперт считает, что Макрон не допустит к власти никого, кто мог бы принести настоящие перемены.

«У Макрона рейтинг одобрения около 15 процентов, так что в политическом смысле он - ходячий мертвец», - подчеркнул Шелльхаммер.

В сентябре Национальное собрание Франции вынесло вотум недоверия премьеру страны Франсуа Байру. Макрон принял отставку правительства и назначил новым премьером своего соратника Себастьена Лекорню, занимавшего пост министра обороны.

Байру ранее представил крайне непопулярный план по сокращению бюджета на 43,8 миллиарда евро, направленный на снижение госдолга Франции и борьбу с высоким дефицитом. Он предложил сократить тысячи рабочих мест в госслужбах, урезать расходы на здравоохранение на пять миллиардов евро, заморозить зарплаты некоторых чиновников, а также социальные выплаты, включая пенсии, которые обычно ежегодно индексируются с учетом инфляции.

Макрон поставил антирекорд: Франция на грани революции

Также бюджет Байру предполагал отмену двух главных государственных праздников - Пасхального понедельника и 8 мая. Новому премьеру предстоит столкнуться со столь же неподатливым парламентом, противящимся сокращению бюджета. При этом у Франции огромный бюджетный дефицит (ожидается, что в этом году он составит 5,4 процента от ВВП) и госдолг в размере 3,3 триллиона евро.