Алаудинов выложил странное видео с мужчиной в трусах и попросил срочной помощи

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в своем Telegram-канале опубликовал странное видео с мужчиной в трусах и попросил срочной помощи у подписчиков.

© Скриншот

На опубликованных российским офицером кадрах съемка монитора, на котором видна фигура улыбающегося человека в одних трусах.

Раздетый мужчина с трудом удерживает равновесие на табуретке. Также на фоне видны, предположительно, элементы военного снаряжения.

Под видео Алаудинов оставил подпись, содержащую просьбу: всех, кто видел данного человека, срочно сообщить.

Что именно произошло, генерал не объяснил. Также он не уточнил, является ли человек на видео бойцом «Ахмата».

Ранее Алаудинов заявил, что Россия уже победила в СВО, поскольку сумела выстоять и консолидироваться против «сатанинской машины».

