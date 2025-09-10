Граждане Грузии обратились к Путину с неожиданной просьбой

Грузинская партия «Солидарность во имя мира» намерена попросить президента России Владимира Путина предоставить российское гражданство ряду категорий жителей Грузии. Об этом заявил «Известиям» секретарь политического движения, член президиума Международного «Клуба Народного Единства» Мамука Пипия.

По его словам, у народа «есть такой запрос», и само политическое движение в целом заинтересовано в укреплении отношений с Россией.

«Мы обратимся к Президенту России в ближайшее время с просьбой предоставить гражданство Российской Федерации нескольким категориям граждан: тем, кто трудился или служил в Советской России на советских предприятиях; тем, кто работал или служил на территории всего Советского Союза; а также рожденным в СССР», - пояснил Мамука Пипия.

Напомним, что в августе 2008 года обстрелы российских военных-миротворцев в Южной Осетии, а затем вторжение грузинской армии в республику, привели к ответным действиям Москвы и операции по «принуждению Грузии к миру». Операция завершилась признанием Россией независимости Южной Осетии и Абхазии. На фоне этого в Тбилиси разорвали дипломатические отношения с Москвой, которые до сих пор не восстановлены.

При этом Москва и Тбилиси развивают отношения в сфере торговли и экономики. Также растет туристический поток из России в Грузию.