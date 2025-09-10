Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Угрозы «синдрома помешательства на Путине»

Президент России Владимир Путин не угрожает национальной безопасности США или американским национальным интересам, а постоянная враждебность Госдепартамента по отношению к России «не просто глупа - она самоубийственна», заявил Майкл Уоррен Дэвис в своей статье для Washington Examiner. По его мнению, американская политическая, культурная и медийная элита страдает от «тяжёлой формы помешательства на Путине». Автор статьи отметил, что США подвергли Россию остракизму, одновременно поддерживая Китай, Саудовскую Аравию и другие страны, которые имеют гораздо худшие показатели в области прав человека. Дэвис считает, что политика Вашингтона в отношении Путина далека от прагматизма, прямо противоречит национальным интересам США и делает американцев менее защищенными.

Когда Путин узнал о теракте 11 сентября в Нью-Йорке, он сразу же предложил США помощь. Путин стал первым мировым лидером, позвонившим в Белый дом. Дэвис отметил, что в разговоре с президентом Джорджем Бушем-младшим Путин дал ему обещание: «В этой борьбе мы будем вместе». Примерно в это же время Путин говорил с Джорджем Робертсоном, на тот момент генсеком НАТО, о вступлении России в альянс. Однако Буш-младший часто критиковал Россию, играя на сохраняющихся тревогах времён холодной войны. Это был дешевый трюк, но он сработал, и работает до сих пор, подчеркнул автор статьи. Элиты США продолжают набирать политические очки у избирателей, развязывая бессмысленные риторические, экономические, а теперь и военные атаки на Россию. Они поддерживают эту фикцию «Империи зла», чтобы запугать американских избирателей. Россия могла бы стать важнейшим партнёром США в противовес растущей гегемонии Китая, но вместо этого американцы толкнули Москву в объятия Пекина, заключил автор статьи.

ВСУ не хватает 300 миллиардов до конца года

Украине не хватает 300 миллиардов гривен (примерно 7,2 миллиарда долларов) на ведение боевых действий до конца 2025 года, пишет портал «ИноСМИ» со ссылкой на украинские издания. В статье отмечается, что в то же время правительство Украины почти каждую неделю выделяет средства на новые программы поддержки - гранты для малого бизнеса, «пакет школьника», «национальный кешбэк». Речь идет о средствах, предоставленных международными партнерами Киева. Эти деньги запрещено тратить на военные нужды.

На военные цели правительство Украины тратит почти все налоговые поступления, но этого все равно не хватает. Поэтому каждый год Верховная рада принимает большие пакеты бюджетных изменений, увеличивая план оборонных расходов на сотни миллиардов гривен. Власти Украины увеличивают планы внутренних заимствований, повышают налоги для банков, финансового сектора и всех украинцев. Сейчас Украина находится на пороге очередных таких изменений. В статье подчеркивается, что военные расходы могли вырасти в том числе из-за передачи Россией тысяч тел украинских военных: после подтверждения их гибели их родственники получили права на единовременные выплаты.

В Британии усомнились в способности европейцев помочь Киеву

Экс-начальник штаба обороны Британии Ник Картер усомнился, что Европа сможет увеличить расходы на оборону достаточно быстро, чтобы поддержать Украину без существенной помощи со стороны США. В своей статье для Politico он отметил, что Россия быстро и масштабно внедряет инновации, используя недорогие беспилотники, электромагнитные помехи и наведение на цели с помощью искусственного интеллекта. Картер отметил, что только в этом году страна произведет 1500 танков, 3000 бронемашин и 200 баллистических ракет, что сравнимо с годовым объемом производства всех стран НАТО. Тем временем страны альянса обязались увеличить основные расходы на оборону до 3,5 процента ВВП, а ЕС создал фонд в размере 150 миллиардов евро для укрепления обороноспособности.

Однако эти меры окажутся недостаточными, если средства не будут потрачены быстро, подчеркнул Картер. Британия признает, что не достигнет цели по расходам до 2035 года, а Испания вообще отказывается брать на себя какие-либо обязательства. По словам автора статьи, «невысказанная правда» заключается в том, что одних только дополнительных денег недостаточно: без стратегии, политической решимости, национальной устойчивости и структурных реформ инвестиции не превратятся в реальные возможности. Картер отметил, что правительства должны быть честны со своими гражданами - «увеличение расходов на оборону потребует непростых компромиссов». По данным недавним опросов, половина британцев ожидает мировой войны в течение десятилетия, но лишь треть поддерживает увеличение оборонного бюджета, если это означает повышение налогов или сокращение расходов в других сферах.

«Немецкий орел готовится атаковать русского медведя»

Германия снова собирается помериться силой с Россией, пишет L’AntiDiplomatico. С конца августа по конец сентября Бундесвер проводит учения НАТО Quadriga 2025, в которых задействовано огромное количество сил: около восьми тысяч немецких военнослужащих из ВМС, ВВС, Службы кибербезопасности, а также военные из 13 других стран. Учения проходят в Германии, Финляндии, Литве и на Балтийском море. Официальная цель - укрепление сдерживания и повышение оперативной готовности войск с особым акцентом на логистику. Учения включают в себя переброску сил и средств морским, наземным и воздушным транспортом в Литву для оказания «прямой многонациональной поддержки в обороне восточного фланга НАТО».

Как отмечает L’AntiDiplomatico, Германия испытывает себя в роли надежного центра снабжения НАТО в случае войны Россией. По версии издания, ЕС не хочет воевать с РФ, но использует «антироссийское пугало», чтобы перевооружиться. Европейский сценарий перестал быть стратегическим приоритетом для США и те начали постепенно отстраняться от региона. Британия и Франция берут на себя ведущую роль, но и Германия не сидит сложа руки. Немецкая «беззубая армия» готова показать свои первые зубы. Канцлер Фридрих Мерц в июне объявил о плане расходов почти в 650 миллиардов евро на ближайшие пять лет - это более чем вдвое превышает текущие военные расходы. Также Мерц допустил, что стране придется вернуть обязательный призыв в армию. Рост военных расходов ляжет на плечи самых бедных немцев. В конце августа Мерц заявил, что немцы живут не по средствам, и система субсидий будет пересмотрена.

«Зачем Молдавия Евросоюзу?»

Европейские лидеры открыто поддерживают президента Молдавии Майю Санду - в отличие от ее сограждан, которые готовятся проголосовать за евроскептиков, пишет Myśl Polska. Как отмечает издание, многие в Европе удивлены вовлечённостью Брюсселя и крупнейших стран ЕС в дела Кишинева. Население Молдавии меньше, чем население Варшавы и её пригородов, а ВВП на душу населения ниже, чем у Албании или Габона. Власти Молдавии активно продвигают вступление в ЕС, но выгоды от этого получают в основном они сами. Евроинтеграция маленькой республики стала бы еще одним бременем для европейского бюджета, подчеркивает Myśl Polska. В августе, в День независимости Молдавии, страну посетили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск. Они пообещали Санду скорейшее начало переговоров по вступлению в ЕС.

На практике это означало поддержку Санду и ее партии перед осенними выборами в парламент. Возможность переговоров о членстве в ЕС - единственная программа, с которой Майя Санду ведёт свою партию на выборы. Граждане стран ЕС относятся к идее вступления Молдавии с меньшим энтузиазмом: по данным опросов, членство Кишинева поддерживают лишь 48 процентов жителей Евросоюза. Инфраструктура Молдавии неразвита, крупной промышленности в стране нет. Единственный конкурентоспособный сектор - сельское хозяйство. ЕС пришлось бы инвестировать в Молдавию миллиарды евро - только для того, чтобы создать себе ещё одного конкурента на сельскохозяйственном рынке.