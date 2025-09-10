Маск выделит миллион долларов на муралы с убитой в США украинкой

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск намерен выделить миллион долларов на муралы с изображением убитой в США украинской беженки Ирины Заруцкой.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я внесу один миллион долларов», — заявил предприниматель, отвечая на пост по сбору средств на муралы в «значимых местах» Соединенных штатов.

Кроме Маска, вложиться в проект пообещал глава компании по разработке програмного обеспечения Intercom Эоган Маккабе, он заявил о намерении внести 500 тысяч долларов.

23-летней беженки с Украины Ирины Заруцкой не стало из-за ножевых ранений 22 августа. На нее напал бездомный в городе Шарлотт в Северной Каролине.

Украинскую беженку убили в метро в США

