В МВД Франции раскрыли число арестованных протестующих

Глава МВД Ретайо: во Франции в ходе протестов арестованы более 200 человек

Во Франции в ходе протестов арестовали более 200 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо, передает Economie.

© Global Look Press

По его словам, было предпринято около 50 мер по разблокированию ситуации.

Согласно данным префектуры полиции Парижа, 132 из 200 арестов произошли в столице и ее окрестностях. Еще пять арестов произошли в Лионе.

10 сентября во Франции проходят масштабные акции протеста под лозунгом «Заблокируем все». Они проводятся на фоне недовольства населения Франции мерами жесткой экономии, предложенными правительством страны.

В Париже протестующие начали перекрывать улицы и жечь костры в рамках массового движения «Заблокируем всё» в знак недовольства мерами жесткой экономии, которые были предложены правительством.