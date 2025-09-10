Трамп назвал виновного в инциденте с дронами в Польше

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со сбитыми дронами в Польше. Пост об этом он опубликовал в своей соцсети.

По словам главы Белого дома, Россия якобы нарушила воздушное пространство Польши.

В публикации Трамп написал: «Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши дронами? Приехали!».

Трампа проинформировали об инциденте с дронами в Польше

Агентство Reuters также сообщает, что Белый дом отслеживает сообщения из Польши и что сегодня Трамп проведет разговор с президентом Каролем Навроцким по поводу инцидента с российскими БПЛА.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил мнение, что Трамп захочет показать, что его слова о безопасности Польши будут подкреплены действиями.

Ранее в Минобороны РФ официально прокомментировали инцидент со сбитыми над территорией Польши дронами. В военном ведомстве заявили, что в ходе массированного удара ВС РФ по предприятиям ВПК Украины объекты для поражения в Польше не планировались.