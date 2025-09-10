Туска обвинили в попытке втянуть Польшу «в чужую войну»

Официальный представитель избирательного штаба кандидата в президенты Польши Гжегожа Михала Брауна Кристоф Фигура резко высказался о ситуации со сбитыми над территорией страны БПЛА, призвав премьер-министра Дональда Туска задуматься над происходящим. Его слова приводит «Царьград».

Ранее премьер-министр Дональд Туск заявил, что прошедшей ночью было нарушено воздушное пространство Польши и сбиты беспилотники. Он заявил, что Варшава ведет переговоры с союзниками и готова реагировать на «нападения и провокации».

В свою очередь польская полиция сообщила об обнаружении дрона в населенном пункте Чоснувка. Также появились данные, что обломки БПЛА упали на жилой дом во Вырыках. Еще один аппарат нашли в деревне Мнишкув.

На этом фоне Кристоф Фигура обратился с вопросом к премьеру Дональду Туску.

«Господин премьер-министр, поздравляю вас с вашей смелостью — вы информируете НАТО о ситуации, которую вы не можете объяснить своим гражданам. Скоро учения «Запад». Украинцы готовят очередную провокацию, как в Пшеводово, чтобы втянуть нас в чужую войну?» — поинтересовался он.

Президент Польши созовет экстренное заседание из-за беспилотников

Напомним, что 15 ноября 2022 года в польском селе Пшеводово, в восьми километрах от границы с Украиной, упала ракета и произошел взрыв, жертвами которого стали два человека. Изначально в МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось. Позже в НАТО сообщили, что в Польше упала ракета ПВО Украины.