Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах России Андрея Ордаша. Об этом в среду, 10 сентября, дипломат рассказал в беседе с РИА Новости.

Его ожидают в ведомстве к 13:00 по московскому времени. Политик прокомментировал ситуацию с якобы российским происхождением дронов, сбитых над территорией Польши. Ордаш утверждает, что все заявления Варшавы являются беспочвенными.

— Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение, не представлено, — отметил дипломат.

Помимо этого, единственным случаем, когда специалистам удалось подтвердить происхождение упавшей воздушной цели, стала украинская ракета три года назад.

— Ракета была украинская. Она убила двух поляков, — цитирует политика агентство.

Президент Польши созовет экстренное заседание из-за беспилотников

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна попросит НАТО о применении четвертой статьи после инцидента с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По данным иностранных западных СМИ, альянс не расценивает инцидент с БПЛА в Польше как атаку.