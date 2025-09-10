Фон дер Ляйен раскрыла реакцию на встречу Путина и Трампа на Аляске

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента с докладом по состоянию дел в Европейском союзе (ЕС) заявила, что кадры со встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа было "нелегко переварить", пишет РИА Новости.

«Кадры с Аляски было нелегко переварить», - поделилась подробностями глава ЕК.

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. Глава российского государства и хозяин Белого дома охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о шансе дойти до завершения украинского конфликта и указал на то, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы урегулирование было долгосрочным.