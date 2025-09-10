Протестующие французы принялись перекрывать улицы и жечь костры

Протестующие во Франции из-за мер жесткой экономики принялись перекрывать улицы и жечь костры. Об этом сообщает РИА Новости.

Например, около одного из учебных заведений на востоке Парижа протестующие французы вывалили на дорогу мусор и подожгли его.

Отмечается, что на столичной кольцевой автодороге также начались попытки блокировать движение, а в общей сложности протестующим удалось остановить движение по шести важным развязкам.

Ранее стало известно, что массовые акции протеста под лозунгом «Заблокируем все» пройдут по всей Франции 10 сентября. Забастовки вызваны волной недовольства населения мерами жесткой экономии, предложенными правительством. Призывы начали распространяться в социальных сетях в июле, после того как бывший премьер-министр страны Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год.