Временный поверенный в делах России Ордаш заявил, что его вызвали в МИД Польши

Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши на фоне сообщений о нарушении воздушного пространства республики несколькими беспилотниками. "Меня пригласили в МИД сегодня в 12:00 (13:00 мск)", — сказал Ордаш. Он также сообщил, что Польша не смогла предоставить никаких доказательств, что сбитые в небе над страной беспилотники были российского происхождения. По словам временного поверенного, РФ считает обвинения Варшавы беспочвенными. Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина в связи с сообщениями о нарушении воздушного пространства страны. Позже в соцсети Х Туск официально заявил, что дроны, обнаруженные в Польше, были якобы российскими. Премьер отметил, что летательные аппараты, представляющие прямую угрозу безопасности страны, были уничтожены. Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что намерен в ближайшие два дня созвать заседание Совета национальной безопасности. По его словам, к этому моменту он будет располагать полной информацией об "инциденте с беспилотниками" в Польше, чтобы адекватно оценить ситуацию. Навроцкий назвал случившееся "беспрецедентным моментом в истории альянса" и подчеркнул, что находится на связи с генсеком НАТО Марком Рютте и странами-союзницами.